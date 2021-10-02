В Кыштыме полицейские и судебные приставы нагрянули домой к нарушителям тишины

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В целях профилактики правонарушений на территории Кыштымского городского округа полицейские совместно с судебными приставами провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».



По месту жительства было проверено 16 граждан, не оплативших административные штрафы за нарушение тишины. Составлено 8 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Взыскано десять с половиной тысяч рублей.



Полиция напоминает: статьей 13 Закона Челябинской области от 2 июня 2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» предусмотрена ответственность за совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину в рабочие дни в период с 22:00 часов до 06:00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 23:00 до 08:00 часов.



К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся:



- использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках);

- действия, сопровождающиеся звуками (игре на музыкальных инструментах, крике, свисте, пении и др.);

- непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действия, совершаемые в процессе эксплуатации транспортных средств;

- использование пиротехнических средств;

- проведение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, если они повлекли нарушение тишины и покоя граждан.



За нарушение тишины предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти до ста тысяч рублей.



Неуплата административного штрафа в срок, согласно статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.