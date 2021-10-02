В Кыштыме работники сферы обслуживания игнорируют вакцинацию от коронавируса

Сегодня, 11:51 Категория: Общество

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Такие данные привела сегодня на расширенном оперативном совещании заместитель главы Кыштымского округа по социальной сфере Елена Саланчук.

Больше всего прививок сделали работники универмага. Здесь из 25 человек вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 11. Но и этого очень мало для достижения коллективного иммунитета.

Однако другие магазины и торговые сети не достигли даже такой планки. Так, например, среди коллектива магазина «Урал» – ни одного привитого сотрудника. Никто не поставил прививку и из коллектива «Галамарта».

Не лучше обстоят дела в салонах красоты и общепитах. Так, в салоне красоты «Орхидея» из шести работников привиты пока только двое.

А между тем, вакцинация населения от ковида продолжается. На сегодняшний день в прививочных кабинетах кыштымской горбольницы имени А. П. Силаева вакцина находится в достаточном количестве. Записаться на вакцинацию можно по-прежнему на сайте госуслуг, через списки предприятий и организаций. Также можно прийти в прививочные кабинеты или в приёмное отделение горбольницы.

На сегодняшний день вакцинацию в Кыштыме прошли чуть более 15 тысяч человек, и то значительная часть привившихся – это жители Озёрска, Каслей и других соседних городов.