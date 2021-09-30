Возле фонтана в центре Кыштыма проводятся тематические встречи

Сегодня, 10:50 Категория: Общество

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По понедельникам тематические встречи у синего фонтана в центре города отныне собирают заинтересованных жителей города.

Инициатором таких встреч стала председатель общественной организации ветеранов образования Галина Кожевникова. На прошлой неделе кыштымцы прогулялись по тем местам, где чаще всего назначали свидания.

27 сентября кыштымцы гуляли и говорили о зданиях, где ранее располагался кыштымский ЗАГС. Участники встречи познакомились с метрическими книгами в храмах города и со свидетельствами о заключении брака в ЗАГСе, когда он располагался на улице Ленина. Причём каждый вспомнил личную историю зарождения семьи, рассказал о свадьбе своих родителей. В станции туристов «Странник», где в сороковые годы прошлого века располагался отдел ЗАГС, рассмотрели старинные свадебные фотографии и устроили праздничное застолье.

Стать участником тематических встреч могут все желающие. Место встречи - синий фонтан в центре города в 11 часов по понедельникам.