Кыштымские педагоги - мастерицы на все руки

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Вчера, 1 октября, в городской библиотеке имени Швейкина торжественно открылась выставка работ кыштымских учителей и воспитателей.

Более тридцати педагогов кыштымских школ и детских садов представили свои изделия. Здесь и алмазная вышивка, и куклы ручной работы, и вязание, и лоскутное шитьё, и скрапбукинг.

Начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако поблагодарила педагогов за активную жизненную позицию и поздравила коллег с Днём дошкольного работника и наступающим Днём учителя.

Всем участникам выставки вручили дипломы и сладости.

– Выражаю благодарность организаторам выставки. Когда мы творим, очень хочется поделиться своим творчеством с другими людьми. Спасибо за такую возможность, – говорит воспитатель детского сада № 5 Руслана Казанцева.