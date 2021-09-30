Кыштымские педагоги - мастерицы на все руки
Сегодня, 10:38 Категория: Общество
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Вчера, 1 октября, в городской библиотеке имени Швейкина торжественно открылась выставка работ кыштымских учителей и воспитателей.
Более тридцати педагогов кыштымских школ и детских садов представили свои изделия. Здесь и алмазная вышивка, и куклы ручной работы, и вязание, и лоскутное шитьё, и скрапбукинг.
Начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако поблагодарила педагогов за активную жизненную позицию и поздравила коллег с Днём дошкольного работника и наступающим Днём учителя.
Всем участникам выставки вручили дипломы и сладости.
– Выражаю благодарность организаторам выставки. Когда мы творим, очень хочется поделиться своим творчеством с другими людьми. Спасибо за такую возможность, – говорит воспитатель детского сада № 5 Руслана Казанцева.