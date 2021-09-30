В Кыштыме прошёл областной фестиваль «Бабушкин лоскут»

Сегодня, 10:21 Категория: Общество

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В Народном Доме собрались представители организаций Всероссийского Общества инвалидов из Челябинска, Озёрска, Миасса, Сатки, Каслей, Карабаша, Верхнего Уфалея и Кыштыма.

Выступления были самые разнообразные – от дефиле модной одежды до театрализованного представления.

– В 2002 году я прошла курсы лоскутного шитья. Непременным условием было участие в выставках. Мои работы демонстрировались в Челябинском краеведческом музее, в Доме детского творчества, в городе Иваново Московской области на Всероссийском конкурсе лоскутного шитья. Применяю лоскутное шитьё не только в изделиях для интерьера, но и в своей одежде, – сказала сайту «КР» челябинка Валентина Репнева. – В кыштымском фестивале участвую второй раз. Хочу отменить высокий уровень организации. Здесь всё предусмотрели для таких людей, как мы. И очень понравился ваш красивый гостеприимный город.

Пока жюри совещалось, участников фестиваля пригласили на праздничный концерт, в котором приняли участие вокальные и танцевальные коллективы Детской школы искусств и Дома культуры металлургов.

Затем участники фестиваля вышли на сцену с гербами своих городов, изготовленных в технике лоскутного шитья. Все получили дипломы и подарки. Также были отмечены представители в отдельных номинациях.

Отметим, что фестиваль зародился в Кыштыме по инициативе руководителя Кыштымского отделения Всероссийского Общества инвалидов Надежды Молчановой.