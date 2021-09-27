Кыштымцы стали лауреатами премии «Общественное признание»

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Об этом сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа.

Премия Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание» присуждается южноуральцам за многолетний добросовестный и безупречный труд, активное участие в деятельности общественных организаций ветеранов и пенсионеров Челябинской области.



В 2021 году премии удостоены председатель Общественной палаты Кыштымского округа Леонид Кузнецов и председатель комиссии по информационно-образовательной деятельности городского Совета ветеранов Марина Миляева. Награду Марине Васильевне вручила депутат Законодательного Собрания Челябинской области Елена Тарасова, отметив значимый вклад лауреата премии в работу по обучению пожилых людей основам компьютерной грамотности, пользования цифровыми сервисами и ресурсами. Кузнецову Леониду Павловичу награда будет вручена на городском празднике, посвящённом Дню пожилого человека.



Добавим, лауреатам вручаются нагрудный знак «Общественное признание», удостоверение и денежная премия. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется депутатами Законодательного Собрания Челябинской области по представлению Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и ходатайству городского Совета ветеранов.