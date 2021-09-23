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Жители Кыштыма выскажут своё мнение о деятельности полиции

Сегодня, 16:00 Категория: Общество
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Кыштымцам предлагают принять участие в анонимном анкетировании.

Полиция Кыштыма с 20 сентября по 20 октября проводит опрос среди горожан, главная цель которого – выяснить, как местные жители относятся к работе полицейских. Во время опроса у людей будут спрашивать об эффективности работы и уровне доверия к полиции.

Опрос проводится рабочей группой, сформированной из числа сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», а также представителей Общественного совета при МО МВД.

Анализ результатов покажет, насколько жители города доверяют правоохранителям и чувствуют ли они себя защищёнными. Результаты общественного мнения населения о деятельности полиции будут использованы в служебной деятельности, а также опубликованы на официальном информационном ресурсе кыштымской полиции.

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Теги: Кыштым полиция опрос жители

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