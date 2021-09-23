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ПЯТЬ причин, чтобы завтра купить газету «Кыштымский рабочий»

Сегодня, 15:33 Категория: Общество
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1. Подробности расследуемых и оконченных кыштымским следственным отделом СУ СК уголовных дел вы узнаете из публикации под интригующим названием «Пришёл на кладбище … за смертью»

 

2. Не школой единой жив ученик! Учреждения допобразования любезно предоставили перечень кружков и секций, среди которых вы обязательно найдёте для своего ребёнка занятие по душе

 

3. Ты работник, а не раб – считает наш внештатный корреспондент, юрист Иляна Тыкман и рассказывает о том, почему у многих работа вызывает отторжение. Читайте материал «Работа не от слова рабство»

 

4. Как наши необдуманные слова отзываются в сердцах тех, к кому они обращены? Об этом очередной выпуск тематической страницы «Говорим правильно».

 

5. Восемь раз за два года в этом жилом здании по ночам вспыхивал огонь. Где находится эта «аномальная зона» и каковы причины столь частого возгорания – в материале «Горящая точка»

 

6. Когда твой ребёнок попадает в беду, ты готов отдать последнее. В такие моменты благоразумие покидает нас… Как убедить чадолюбивых родителей не вестись на уловки мошенников – статья «Деньги – в урну»

 

А также вновь о прививках, новых книгах, бассейне, чуть не утонувшей в болоте ягоднице и многом другом, не менее интересном.

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Теги: Кыштымский рабочий газета свежий номер анонс

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