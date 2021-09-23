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Жителя Кыштыма привлекли к ответственности за громкую музыку в машине

Сегодня, 15:24 Категория: Общество
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На территории Кыштымского городского округа сотрудниками ГИБДД был проведен рейд по выявлению автомобилей, в конструкции которых внесены изменения без согласования с ГИБДД.

На набережной у Народного дома, рядом с многоквартирным домом на Освобождения Урала, 4, был замечен водитель, который управлял транспортным средством отечественного производства. При досмотре автомобиля в багажнике обнаружен сабвуфер, не предусмотренный конструкцией транспортного средства.

По данному факту сотрудниками ДПС составлен административный протокол, что влечет за собой штраф в размере 500 рублей.

Водителю выдано требование об устранении выявленных нарушений в течение 10 дней, а также о прекращении эксплуатации транспортного средства.

Полиция предупреждает: в случае неисполнения требования гражданин может быть привлечён к ответственности в виде штрафа от 2000 до 4000 рублей, либо к аресту до 15 суток, либо к обязательным работам от 40 до 120 часов.

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Теги: Кыштым водитель громкая музыка штраф

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