Почему в Кыштыме жильцы дома № 183 на улице Ю. Ичёвой эвакуируются во время пожаров быстрее, чем школьники при учебных тревогах?

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Лес, пух, болото, машины, бани, частные владения – гореть может всё что угодно. И это не удивляет тех, кто по долгу службы выезжает на такие вызовы. Привычная работа… Однако есть в нашем городе место, буквально проклятое богом, – та самая воронка, в которую снаряд попадает не только дважды. Это дом под номером 183 по улице Ю. Ичёвой.

За два последних года огнеборцы выезжали сюда аж восемь раз! 19 января прошлого года пожар уничтожил комнату на четвёртом этаже, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пострадал 39-летний мужчина. 1 февраля и 15 мая горел мусор, которым жильцы щедро засыпают углы лестничных пролётов и коридоры. Через год, 5 апреля, в квартире на третьем этаже произошло возгорание – пострадали двое детей, а уже 19 апреля в коридоре затлел от брошенной сигареты старый диван.

В августе этого года было сразу два возгорания, одно из них на площади 15 квадратных метров, через месяц снова отличился четвёртый этаж – там пожарные успели потушить очаг в два квадратных метра.

Начальник 38-й пожарно-спасательной части Расул Шагиахметов говорит, что причиной пожара становятся захламлённые коридоры и комнаты, безответственное отношение жильцов к имуществу и неосторожное обращение с огнём.

– Пожары в этом общежитии возникают в основном в ночное время, в период с двух до пяти утра, и, несмотря на незначительные площади горения, задымление всегда сильное и представляет реальную угрозу для людей, – пояснил он. – Во всём это есть и положительный момент. Натренированные частыми эвакуациями, жители злополучного общежития очень быстро и организованно его покидают. Гораздо быстрее, чем школьники и студенты при учебных тревогах.