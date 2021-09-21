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В Кыштыме жильцы ветхоаварийного дома, у которых временно откладывается новоселье, обратились за помощью к депутату

Сегодня, 15:29 Категория: Общество
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Жительница дома № 21 на улице Металлистов Дарья Редько обратилась за помощью к депутату Собрания депутатов Кыштымского городского округа Виталию Прохорову.

           

Женщина пожаловалась на то, что их ветхоаварийный дом не успевают расселить в этом году, до наступления морозов. А потому жильцы не успели вовремя запастись дровами.

 

Виталий Сергеевич бросил клич о помощи среди индивидуальных предпринимателей нашего города. Многие оказались неравнодушными к чужим проблемам и тут же буквально «завалили» переселенцев деревянной срезкой. Берёзовыми поленьями, деревянными поддонами…

 

– Мы очень благодарны Виталию Сергеевичу за помощь, – сказала сайту «КР» Дарья. – Даже не ожидали. В пятницу мы к нему обратились, а уже в воскресенье нам привезли срезку, поддоны. Теперь есть чем отапливать дом.

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Теги: Кыштым ветхое жилье улица Металлистов

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