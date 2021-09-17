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Кыштымские пловцы приступили к тренировкам в новом бассейне

Вчера, 23:40 Категория: Общество
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Об этом сообщила официальная группа администрации Кыштымского городского округа ВКонтакте “Кыштым”. 

 

В связи с отказом собственника бассейна «Садко» подготовить объект к новому купальному сезону, который ежегодно после регламентных работ начинается в конце сентября, принято решение заключить договор на использование бассейна на территории клуба загородного отдыха «Лесное поместье». 
 
Заниматься в новом бассейне дети начали с минувшей пятницы. В течение недели предстоит отработать график тренировочного процесса и расписание движения автобуса. 
 
 - В начале сентября я провела собрание с родителями детей, которые занимались плаванием в секции бассейна «Садко». Они поддержали эту идею. Заключены договоры по использованию бассейна и на транспортную доставку детей в сопровождении взрослого и тренера по плаванию, - рассказала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. 
 
Заниматься в бассейне клуба загородного отдыха «Лесное поместье» кыштымские дети будут три раза в неделю. Кроме того, достигнута договорённость о купании ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья по реестру, который действовал во время занятий в «Садко». 
 
- Мы посмотрели в каком состоянии находится бассейн «Садко». На сегодняшний день он производит очень удручающее впечатление. Полагаю, что необходимо поставить задачу — строительство нового бассейна и идти к ней стремительно, чтобы снять эту проблему, - считает Людмила Шеболаева. 
 
- К занятиям приступили три группы детей, всего 48 человек. Это ребята, которые занимались плаванием. Дети очень довольны, здесь всё уютно и удобно. Родители тоже довольны таким решением. Это хорошая альтернатива нашему бассейну, чтобы дети продолжали заниматься. Думаю, что у нас всё получится, - рассказала тренер физкультурно-спортивного комплекса Ольга Галакова. 
 
В клубе загородного отдыха «Лесное поместье» готовы работать со взрослым населением Кыштыма, с семьями. По словам управляющего Алексея Бутакова, к этой идее в клубе шли ещё на стадии проектирования бассейна. 

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Теги: Кыштым Лесное поместье плавание ФСК бассейн

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