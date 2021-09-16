В Кыштыме под звуки духового оркестра состоялось техническое открытие городского парка имени А. С. Пушкина

Сегодня, 13:15 Категория: Общество

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Несмотря на пасмурную дождливую погоду, сегодня, 18 сентября, в городском парке имени А. С. Пушкина царила праздничная атмосфера. Под звуки духового оркестра Народного дома здесь состоялось техническое открытие обновлённого общественного пространства.

На входе в парк гостей праздника встречали воспитанники театрального коллектива «Вдохновение» из Дома детского творчества. Ненадолго девушки и юноши перевоплотились в героев сказок Пушкина и даже в самого Александра Сергеевича. Здесь же неспешно прогуливались и педагоги станции туристов «Странник» в нарядах XVIII века.

Строительные работы на объекте завершены, и теперь жители и гости нашего города могут проводить в парке свободное время.

Для справки:

В парке высажено 108 деревьев и кустарников: дуб, ель, сирень, можжевельник. Сто квадратных метров – площадь цветников, 9 750 квадратных метров – площадь газонов, в том числе рулонных. 5 947 квадратных метров – площадь тропиночной сети, 107 опор для фонарей, 43 скамейки, 36 урн. На территории парка построены амфитеатр, скейт-площадка, зона для воркаута, игровые зоны для детей, пешеходные и велодорожки. Территория также оборудована системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.