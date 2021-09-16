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В Кыштыме нашли родственников солдата Великой Отечественной войны, останки которого обнаружили во время раскопок в Крыму

Вчера, 22:59 Категория: Общество
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Сегодня в администрацию Кыштымского городского округа с просьбой о помощи обратилась заместитель руководителя Крымской Республиканской ассоциации поисковых отрядов " Отчизна" Дзюба Наталья Юрьевна. 
 
В Республике Крым в ходе поисковых работ были подняты останки воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. 
 
Личность погибшего установлена по солдатскому медальону: 
ЛОМАНОВ Василий Архипович, 1914 г. р., уроженец Челябинской области, г. Кыштым. 
Призывался Кыштымским РВК. 
Домашний адрес : г. Кыштым, пер. Калинина, д.11. 
Отец: Ломанов Архип Иванович. 
 
По словам Натальи Юрьевны, в "Книге Памяти" г. Кыштыма он ошибочно внесен, как Лотонов Василий Архипович. 
 
Администрация округа распространила информацию с просьбой оказать помощь в поиске близких солдата. Буквально через час на информацию откликнулся мужчина - Евгений Юрин, который уточнил фамилию погибшего воина - Ламанов, а не Ломанов. К тому же, он оказался родным братом бабушки Евгения. В Кыштыме также проживает племянница воина Великой Отечественной и её семья.  

 

Уже завтра глава Кыштыма Людмила Шеболаева встретится с родственниками, чтобы принять совместное решение и оказать необходимую поддержку. Не исключено, что останки Василия Архиповича будут захоронены на кыштымской земле. 

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Теги: Кыштым Крым ВОВ воин медальон

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