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В Кыштыме начался ремонт дороги на улице Карла Либкнехта

Сегодня, 12:47 Категория: Общество
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Подрядчик уже доставил в наш город дорожную технику и приступил к срезке старого асфальта. Дополнительные средства на ремонт дороги выделены Кыштымскому городскому округу по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

             

Как сообщает группа «Кыштым» ВКонтакте, финансирование пришло в муниципалитет в середине августа, оперативно были проведены необходимые конкурсные процедуры. По итогам аукциона подрядной организацией стало ООО Строительная компания «АНН» (г. Челябинск). Стоимость работ по восстановлению транспортно-эксплуатационного состояния дорожного полотна составит 25 миллионов 992 тысячи рублей. Это порядка 1,8 км автодороги на улице К. Либкнехта: от отремонтированного участка на въезде в город до улицы Ленина.

Напомним, какие из магистральных автомобильных дорог отремонтировать в 2021 году – решили жители в ходе голосования на портале «Активный житель 74». Лидером голосования стала улица Республики. Работы завершились в июле. На втором месте по количеству голосов кыштымцев стала улица Карла Либкнехта.

Работы по укладке асфальта подрядчик будет выполнять по полосам. Движение для автотранспорта на период ремонта на улице К. Либкнехта закрываться не будет. Неудобства, вызванные ремонтными работами, временные. Просим жителей отнестись с пониманием и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.

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Теги: Кыштым ремонт дороги улица Карла Либкнехта ремонт

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