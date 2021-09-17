Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме снова прошёл праздник улицы

Сегодня, 12:29 Категория: Общество
435
0

Отмечать праздник улиц в округе стало доброй традицией. На этот раз такой праздник впервые прошёл для улиц района Коноплянки: Курчавова, Зелёная, Спортивная. Народу собралось немало. Общее внимание привлекал стенд с фотографиями, рассказывающий об истории создания района и названия улиц.

 

Для жителей была организована концертно-развлекательная программа. Для детей приглашены аниматоры. Ребятишки пели, танцевали, отгадывали загадки и участвовали в конкурсах. Взрослые с удовольствием слушали выступление детского образцового ансамбля «Гусельки», вокального ансамбля «Росинка», коллектива «Добрая примета». Весело прошли соревнования «Папа, мама, я – дружная семья!»

 

Глава округа Людмила Шеболаева вручила активистам и сторожилам улиц благодарственные письма, цветы и книги «Прогулки по Кыштыму».

 

Подробнее о празднике – в ближайшем номере «Кыштымского рабочего».

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым праздник улицы глава Прогулки по Кыштыму Людмила Шеболаева Коноплянка

Похожие публикации:

В Кыштыме на улице Куйбышева состоялся большой яркий праздник

В татаро-башкирском культурном центре в Кыштыме впервые прошёл национальный новогодний праздник для детей

В Кыштыме пройдёт уличный праздник пирогов с капустой

В Кыштыме за одним праздничным столом собрались жители целого района

В Кыштыме для жителей частного сектора пройдёт уличный пикник

Комментарии:

Добавить