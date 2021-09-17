В Кыштыме снова прошёл праздник улицы

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Отмечать праздник улиц в округе стало доброй традицией. На этот раз такой праздник впервые прошёл для улиц района Коноплянки: Курчавова, Зелёная, Спортивная. Народу собралось немало. Общее внимание привлекал стенд с фотографиями, рассказывающий об истории создания района и названия улиц.

Для жителей была организована концертно-развлекательная программа. Для детей приглашены аниматоры. Ребятишки пели, танцевали, отгадывали загадки и участвовали в конкурсах. Взрослые с удовольствием слушали выступление детского образцового ансамбля «Гусельки», вокального ансамбля «Росинка», коллектива «Добрая примета». Весело прошли соревнования «Папа, мама, я – дружная семья!»

Глава округа Людмила Шеболаева вручила активистам и сторожилам улиц благодарственные письма, цветы и книги «Прогулки по Кыштыму».

Подробнее о празднике – в ближайшем номере «Кыштымского рабочего».