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Губернатор Алексей Текслер провёл совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов

Вчера, 14:41 Категория: Общество
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Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи. О чём Алексей Текслер говорил с участниками встречи?

                                             

Глава региона поручил главам заранее готовить проектно-сметную документацию на благоустройство территорий, отыгрывать конкурсы, чтобы к сентябрю все запланированные проекты по благоустройству были реализованы. Кроме того, Алексей Текслер принял решение об увеличении финансирования проектов граждан в рамках практики инициативного бюджетирования – до полутора миллиардов рублей в 2021 году. 

Губернатор напомнил также, что с 15 октября стартует Всероссийская перепись населения, в связи с этим главы муниципалитетов должны обеспечить требуемый уровень готовности.

Кроме того, главам муниципалитетов поручено усилить разъяснительную работу с людьми о преимуществах прививки от коронавируса. Уровень вакцинации в территориях неоднородный. В лидерах — Кыштым, Магнитогорск, Верхнеуральский район.

 

По данным Кыштымской городской больницы имени А.П. Силаева, на сегодняшний день в нашем городе прививку от ковида сделали уже 14 700 человек. Однако уровень заболеваемости по-прежнему остаётся достаточно высоким. На утро в инфекционном отделении горбольницы на лечении находилось 36 пациентов, 13 из них – кыштымцы. Ещё 425 жителей округа лечатся от COVID-19 дома.

 

Один из самых актуальных вопросов сейчас – начало отопительного сезона.  Муниципалитеты вправе подавать тепло в соцобъекты и жилые дома, не дожидаясь холодов.

 

– По подаче тепла в социальные учреждения никаких ограничений нет, достаточно заявки в теплоснабжающую организацию. В ряде территорий тепло на объекты социальной сферы уже дали. Принимайте решения, не ждите у моря погоды, я считаю, что эту работу надо форсировать, – сказал губернатор.

 

Отметим, что Кыштым стал одним из первых муниципалитетов в Челябинской области, где был дан старт отопительному сезону.

 

Ещё один немаловажный вопрос обсудили на совещании с губернатором – ситуацию на рынке труда. Задача, поставленная президентом, – до 1 октября 2021 года вернуться на доковидный уровень. При этом важно закрепить стабильность в сфере занятости.

 

Что касается Кыштымского городского округа, наш город уже вернулся к допандемийным показателям на рынке труда. На сегодняшний день уровень безработицы в Кыштыме не превышает одного процента.

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Теги: Челябинская область губернатор Кыштым. коронавирус рынок труда отопительный сезон Алексей Текслер

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