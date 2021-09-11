В кыштымском филиале колледжа стартовала акция «Протяни руку лапам»

Сегодня, 13:00 Категория: Общество

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Вот уже пятый год подряд в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа проводится благотворительная акция помощи бездомным животным «Протяни руку лапам».



В рамках акции все желающие могут приносить в кабинет заместителя руководителя по воспитательной работе Валентины Щегловой корма (сухие и мягкие) для собак и кошек; макароны, крупы, тушёнку, консервы; лотки и наполнители для туалетов, миски, резиновые игрушки, мячики, когтеточки, кастрюли, эмалированную посуду, тазы, перчатки, мешки для мусора (от 30 до 60 л), а также ошейники от блох, пелёнки, лекарства, готовые подстилки и т.д.



Всё собранное будет передано на передержки бездомных животных города Кыштыма. Принимать участие можно индивидуально, учебной группой, компанией друзей.

Первым на участие в акции уже откликнулся волонтёр центра «Горячие сердца» филиала колледжа, студент группы 368-А Данила Никитин. Он принёс в кабинет Валентины Владимировны целую коробку корма для кошек.

