Открыт сбор на лечение Тимофея Кадочникова из Кыштыма: в одиночку семье мальчика не справиться
Сегодня, 10:36 Категория: Общество
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Диагноз Тимофея: ДЦП, состояние после реконструкции тазобедренного и локтевого суставов. Теперь мальчику предстоит лечение в медицинском центре «Здоровое Детство» города Екатеринбурга. Кроме того, необходимо приобрести вертикализатор. Общая сумма сбора составляет 391 050 рублей.
Мама ребёнка обращается ко всем неравнодушным людям: «Меня зовут Татьяна, я мама Тимофея. Диагноз сына: детский церебральный паралич. Невозможно достичь успехов в лечении ДЦП без регулярных реабилитаций, особенно после проведения сложных операций, как в случае с сыном. Мы проживаем в маленьком уральском городе, где нет ни специалистов, ни центров по лечению ДЦП. По-прежнему нужна квалифицированная медицинская помощь. С каждым курсом лечения, да ещё и у таких классных специалистов, как в этом центре, мы очень надеемся получить шанс на улучшение качества жизни Тимофея. Для домашней реабилитации необходим вертикализатор, в котором необходимо ежедневно находиться по несколько часов. Он способствует правильному развитию мышц и скелета. Улучшает силу мышц туловища и нижних конечностей. Дорогие друзья, каждый сбор мне даётся всё труднее и труднее! Очень трудно просить о помощи, подбирать слова и оправдываться перед людьми за их резкие комментарии под нашими постами с просьбой о помощи! Но, к сожалению, по-другому нам не справиться! Нужна качественная реабилитация, но она платная, а возможности оплатить её у нашей семьи нет.
Если каждый, кто читает этот текст, не пройдёт мимо и внесёт свой вклад: репост, например, сделает, или пару друзей пригласит, или с рассылкой поможет, то Тимофей сможет пройти реабилитацию. Мы не просим отдавать последнее, мы просим о возможном. Если есть возможность перечислить 10, 50, 100 рублей, пожалуйста, перечислите. Ведь большое всегда складывается из малого».
РЕКВИЗИТЫ:
Номер карты сбербанка 2202 2003 5374 3444 на имя мамы Татьяны Валерьевны К.
QIWI Кошелёк +7-951-467-18-40
Pay Pal paypal.me/kadochnikovatv