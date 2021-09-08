Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымцы-участники блокады Ленинграда получат по 10 тысяч рублей

Вчера, 16:16 Категория: Общество
217
0

Вчера, 8 сентября, исполнилось 80 лет с начала блокады в Ленинграде. В этот день в 1941 году немецко-фашистские войска окончательно отрезали город на Неве от всей страны. Блокада длилась 871 день.

 

Как сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области, по поручению губернатора Алексея Текслера 190 жителей Южного Урала – участников ленинградской блокады – получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. В их числе и трое жителей нашего города.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым губернатор Алексей Текслер блокада Ленинграда

Похожие публикации:

В Кыштыме в живых осталось три жителя блокадного Ленинграда

Ко Дню Победы ветераны Челябинской области получат дополнительную выплату

В Кыштыме жители блокадного Ленинграда получат письма от Владимира Путина

В Кыштым от министерства социальных отношений Челябинской области доставят более полутора тысяч новогодних подарков для детей

Губернатор Челябинской области поручил выплатить «чернобыльцам» единовременное пособие

Комментарии:

Добавить