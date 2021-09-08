Кыштымцы-участники блокады Ленинграда получат по 10 тысяч рублей

Вчера, 16:16 Категория: Общество

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Вчера, 8 сентября, исполнилось 80 лет с начала блокады в Ленинграде. В этот день в 1941 году немецко-фашистские войска окончательно отрезали город на Неве от всей страны. Блокада длилась 871 день.

Как сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области, по поручению губернатора Алексея Текслера 190 жителей Южного Урала – участников ленинградской блокады – получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. В их числе и трое жителей нашего города.