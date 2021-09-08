Житель Слюдорудника поплатится штрафом за расписанную матерными словами машину

Вчера, 16:11 Категория: Общество

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Вчера водителя «двенадцатой», жителя Слюдорудника 1997 года рождения, остановили инспекторы ДПС.

При проверке документов у молодого человека не оказалось страхового полиса ОСАГО. Однако внимание полицейских привлекло ещё и другое обстоятельство – матерные надписи, которыми была «уляпана» почти вся легковушка.

За «великий, могучий» мат водитель также поплатился штрафом. Стражи порядка привлекли его по статье «Мелкое хулиганство» и выписали штраф в 500 рублей. Если все эти «х..» и прочее кыштымец не уберёт, ему грозит арест на срок до 15 суток.