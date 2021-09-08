Военный комиссариат Кыштыма приглашает мужчин в мобилизационный резерв

Сегодня, 15:47 Категория: Общество

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Военный комиссариат Кыштыма и Карабаша приглашает активных амбициозных людей из числа граждан, пребывающих в запасе, для

включения в мобилизационный резерв с сохранением постоянного

места работы и заработной платы.

Как сказал сайту «КР» военком Алексей Щедрин, на сегодняшний день заявления о включении в резерв подали уже двадцать человек, из них больше половины успешно прошли медицинскую комиссию. Набор продолжается.

Заключившим контракт гарантируются достойное финансовое

стимулирование, упрощённое поступление в вузы Минобороны России,

карьерный рост, получение навыков вождения боевой техники, стрельбы из

всех видов вооружения, квалифицированное медицинское обслуживание и

многое другое.

Подробности можно узнать по телефонам 8-351-51-4-00-41;

8-351-51-4-00-40; 8-351-51-4-00-43.