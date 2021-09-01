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Почти десять тысяч кыштымских пенсионеров уже получили единовременную “путинскую” выплату

Сегодня, 10:07 Категория: Общество
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Как сообщила сайту «КР» заместитель начальника отдела установленных пенсий и социальных выплат Управления Пенсионного фонда в Кыштыме Светлана Назарова, вчера, 2 сентября, 9585 пожилым людям нашего города на банковские счета была переведена разовая выплата по указу президента России № 486 от 24 августа 2021 года «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».  

 

Остальным 3454 пенсионерам 10 000 рублей будут выплачены на почтовых отделениях вместе с пенсией до 16 сентября включительно. 

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Теги: Кыштым ПФР Путин выплаты пенсионер

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