Газета «Кыштымский рабочий» вошла в ТОП-20 самых цитируемых СМИ Челябинской области

Сегодня, 15:56 Категория: Общество

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Компания «Медиалогия» составила рейтинг медиаресурсов Южного Урала за второй квартал 2021 года.

В ТОП-20 самых цитируемых СМИ Челябинской области вошли интернет-порталы, информагентства, газеты и телевидение. Лидеры медиарейтинга – интернет-ресурсы 74.ru, 31 канал-Челябинск и 1obl.ru.

Больше всего позиций в рейтинге заняли интернет-порталы. Оно и понятно – печатные СМИ не могут конкурировать с ними по оперативности подачи информации. Тем не менее, газеты читают и даже цитируют.

Из периодических изданий чаще всего в Челябинской области во втором квартале 2021 года цитировали газету «Комсомольская правда-Челябинск». Она заняла пятую строчку рейтинга. На восьмом месте газета «Вечерний Челябинск», на десятом – «Южноуральская панорама». Газета «Копейский рабочий» – на 12 позиции.

«Кыштымский рабочий» стал новичком ТОП-20 самых цитируемых СМИ Челябинской области и разместился на 16 месте.

Индекс Цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.