В дом отдыха "Звёздный", расположенный рядом с Кыштымом, “слетелась” молодёжь

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С 28 августа по 1 сентября в доме отдыха «Звездный» на берегу озера Акакуль проходил традиционный ХI межрегиональный слёт молодёжного актива Всероссийского Общества инвалидов Уральского федерального округа. В мероприятии приняли участие 120 представителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам руководителя кыштымского отделения ВОИ Надежды Молчановой, делегатами от Кыштыма стали Ирина Кондратьева и супруги Евгений и Олеся Швейкины с дочкой Полиной. Организаторы - Челябинская областная общественная организация ВОИ подготовили обучающие программы: «Я –Лидер», «Социальное проектирование», «Особый театр», «SMM площадка».

Девушки и юноши посещали обучающие тренинги и лекции, мастер-классы, неформально общались, побывали на экскурсии по Кыштыму, в Сугомакской пещере. Кыштымцы были задействованы на площадке «Особый театр». Преподаватель искусства речи и актерского мастерства Челябинского филиала Санкт-Петербургской школы телевидения Евгения Зимина организовала тренинги по физическому и эмоциональному раскрепощению, основам сценической речи и ораторского мастерства. За два был поставлен спектакль, где Евгений Швейкин сыграл роль царя, Олесе и Полине достались роли Бабы-Яги. Артисты были награждены почётными дипломами.



В рамках слёта Ресурсный учебно-методический центр ЧелГУ провёл деловую мотивационную игру «Слагаемые успеха в профессии». Сотрудники центра проконсультировали участников слета по вопросам выбора профессии, получения высшего образования, трудоустройства.



Слёт закончился праздничным фейерверком.