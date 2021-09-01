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В Кыштыме свадеб больше,детей меньше

Сегодня, 16:57 Категория: Общество
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Как сообщила сайту «КР» начальник кыштымского отдела ЗАГС Марина Шувалова, за 8 месяцев текущего года в Кыштыме родились 223 новых жителя- 103 мальчика и 120 девочек. Из них 4 двойни.

 

Самыми популярными именами у мальчиков стали Дмитрий и Егор, на втором месте Иван и Тимофей. А самые редкие имена - Феликс, Демьян и Артемий. У девочек первое место занимает Мария, второе Ева и Алиса. А редкие имена получили новорожденные Афина, Евангелина и Лада. Детей родилось меньше по сравнению с аналогичным периодом за 9 месяцев 2020 года.

 

А  бракосочетаний случилось больше в 2021году -246, в прошлом году- 200 за этот период.

 

Рекордное количество свадеб пришлось на субботнюю августовскую дату 21.08.21.

 

К сожалению, из-за пандемии 7 июля отменили традиционный праздник День  семьи, любви и верности.

 

Интересный факт. Сегодня, в День знаний, регистрируют 4 брака. Сентябрь ожидается урожайным на свадьбы - всего брак зарегистрируют 37 супружеских пар.

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Теги: Кыштым ЗАГС свадьбы дети

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