Опубликована народная программа

Вчера, 13:22 Категория: Общество

297

0

С ней партия «Единая Россия» идёт на выборы депутатов Госдумы.

Народная программа состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Документ охватывает все сферы жизни каждого жителя страны. В раздел «Благополучие людей» входит несколько блоков: «Хорошая работа – достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека».

В частности, в блоке «Крепкая семья» предлагается создание в России такой системы поддержки, при которой рождение ребёнка будет гарантировать большую защищённость и дополнительные возможности для детей и родителей. Самое важное – повысить достаток, обеспечить благополучие семей с детьми. Речь идёт, в том числе, о закреплении статуса многодетной семьи на законодательном уровне; расширении сфер применения материнского капитала; поэтапном увеличении охвата соцподдержкой малообеспеченных семей с детьми и других мерах.

Блок «Здоровье человека» посвящён увеличению продолжительности жизни, поддержке активного долголетия людей старших поколений, защите материнства и детства. Среди основных задач: обеспечить 100-процентную доступность первичного звена здравоохранения; разработать и реализовать новый общероссийский стандарт первичной медпомощи, в основу которого ляжет принцип «в центре внимания – человек, сбережение его здоровья»; разработать и реализовать адресную программу по модернизации станций скорой помощи в отдалённых районах; развивать систему санавиации; выделить средства федерального бюджета и обеспечить регулярное обновление парка машин скорой помощи и поставку современных мобильных медицинских комплексов; совершенствовать систему обязательного медицинского страхования; расширить программы профилактики и т. д.

В раздел «Сильная Россия» вошли такие темы, как «Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская солидарность и молодёжная политика», «Внешняя и оборонная политика».

В блоке «Развитие села» идёт речь об отечественном агропромышленном комплексе. Дальнейшее развитие этого сектора должно быть тесно связано с созданием комфортных условий для жизни людей на селе, формированием здесь современной социальной инфраструктуры, говорится в народной программе.

Для решения поставленных задач предполагается обеспечить совместно с передовыми компаниями АПК развитие современных сельскохозяйственных технологий и аграрной науки; стимулировать производство экологически чистой продукции и переход на современные экологичные способы ведения сельского хозяйства; поддерживать конкурентную среду для отечественных сельхозпроизводителей на внутреннем рынке; обеспечить поддержку малого и среднего предпринимательства; создать единый федеральный центр поддержки фермеров; продлить срок действия программы льготного сельского ипотечного кредитования до 2030 года, упростить условия выдачи ипотеки на строительство дома, а также на приобретение земельного участка и ряд других мер.