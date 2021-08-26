В Челябинской области смягчают ограничения на проведение массовых мероприятий

Вчера, 10:55 Категория: Общество

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Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.



До настоящего времени в регионе было разрешено проведение массовых мероприятий с количеством участников до 500 человек. Заполняемость залов в учреждениях культуры не должна превышать 75 процентов.



При замедлении темпов прироста заболевших коронавирусом за неделю и уменьшении коэффициента распространения коронавирусной инфекции количество зрителей на трибунах разрешено увеличить.



Согласно методике расчетов Роспотребнадзор, для проведения массовых мероприятий с числом участников до одной тысячи необходимо выполнение ряда требований: коэффициент распространения инфекции и темпы прироста числа заболевших должны быть меньше единицы, при этом необходимо обеспечивать высокий уровень тестирования на ковид. В Челябинской области все эти требования выполняются, поэтому было разрешено смягчить ограничения на проведение массовых мероприятий.



По словам Ирины Гехт, на Южном Урале можно сегодня проводить массовые мероприятия с численностью участников до одной тысячи.