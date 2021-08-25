В Кыштыме большинство нарушителей тишины избегают штрафов

Вчера, 15:40 Категория: Общество

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Об этом «КР» рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Артём Чамовских.

В Челябинской области предусмотрена административная ответственность за нарушение покоя граждан. В будние дни нельзя шуметь с 22 часов до шести утра, в выходные и праздники – с 23 часов до восьми утра. За нарушение тишины в этот промежуток времени виновники могут быть оштрафованы на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Однако жители города, которым мешают тихо и мирно жить буйные соседи или шумная молодёжь, сами же и создают предпосылки к безнаказанности нарушителей.

– Всё дело в том, что, по закону, для привлечения к ответственности виновников мы обязаны выяснить данные о потерпевшем, взять с него объяснения, – говорит Артём Евгеньевич. – Однако в большинстве случаев заявители предпочитают оставаться неизвестными, то есть не сообщают нам ни свои фамилию, имя, ни точный адрес. По всей видимости, не хотят портить отношения с соседями. А мы, в свою очередь, не вправе реагировать на анонимные звонки. Вот и получается, что из 218 фактов нарушения тишины с начала этого года только в 73-х случаях люди представились, дали письменные пояснения, и мы привлекли шумных граждан к ответственности.

На карте ночного Кыштыма полицейские выделяют две наиболее проблемные точки в плане нарушения тишины. «Веселее» всего по ночам приходится жителям дома № 4 по улице Освобождения Урала (дом, где детская поликлиника). Проблема обострилась после реконструкции городской площади Карла Маркса. Как только въезд на площадь оказался под запретом, молодёжь ломанулась на автомобилях на стоянку возле набережной. Громкая музыка из сабвуферов, смех, разговоры и нецензурная брань не смолкают здесь до глубокой ночи.

– Тут есть ещё одна проблема, – сетует Чамовских. – Жители многоэтажного дома вызывают полицию, представляются, наряд выезжает на место. Увидев полицейскую машину, молодёжь тут же приглушает музыку. Выяснить, из какой именно машины доносились громкие звуки, становится невозможно. Однако эта проблема, думаю, в скором времени решится. Мы уже направили в администрацию округа письмо с просьбой дополнить установленные видеокамеры функцией звукозаписи. Тогда можно будет без проблем установить виновника нарушения тишины.

К слову, на набережной покой снится не только жильцам многоэтажки, но и дежурным Народного дома. С начала года работники культуры 13 раз вызывали полицию, чтобы усмирить разгулявшуюся молодёжь.

Вторая проблемная точка – микрорайон Нижнего Кыштыма. Один из пивных магазинов, работающий круглосуточно, пользуется популярностью у местных выпивох в режиме нон-стоп. Отсюда – не только постоянные крики поздним вечером и ночью, но и ухудшение криминогенной обстановки в этом районе. Только за последний месяц стражам порядка приходилось трижды выезжать на преступления, совершённые на Нижнем Кыштыме подвыпившими жителями города.