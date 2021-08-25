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В Челябинской области высокий уровень смертности от COVID-19 будет сохраняться ещё три-четыре недели

Вчера, 14:49 Категория: Общество
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Об этом рассказала сегодня во время брифинга с журналистами первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

 

По её словам, подходы к регистрации причин смерти среди больных COVID-19 изменились, поэтому во всех случаях смерти при заболевании коронавирус теперь считается основным. По новым рекомендациям, причину смерти больного с COVID-19 от иных заболеваний можно регистрировать, только если у больного была, допустим, травма и он умер от неё, а затем у него выявили коронавирус. Например, в случае с ДТП. Но таких случаев нет.

 

 

– Высокая смертность — это последствия роста заболеваемости, который мы увидели месяц назад, – пояснила Ирина Альфредовна. – При этом по уровню заболеваемости пока мы не растём, но и не снижаемся существенно. Соответственно, уровень смертности будет сохраняться ещё три-четыре недели.

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Теги: Челябинская область коронавирус Ирина Гехт смертность

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