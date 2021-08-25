По инициативе Алексея Текслера принят закон об увеличении пособия за рождение ребёнка

Вчера, 14:27 Категория: Общество

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Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области.

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области сегодня, 26 августа, приняли закон, внесённый по инициативе губернатора Алексея Текслера, об увеличении областного единовременного пособия при рождении ребёнка. Размер выплаты составит шесть тысяч рублей.

В 2022 году на эти цели из областного бюджета будут выделены дополнительные средства – свыше 113 миллионов рублей.

– Мы комплексно подходим к обеспечению семей мерами социальной поддержки. Кроме введения новых пособий и льгот, оперативно меняем действующее областное законодательство, чтобы как можно больше южноуральских семей могли ими воспользоваться. Так, мы увеличиваем областное единовременное пособие при рождении ребёнка для большинства его получателей в несколько раз, до единого размера в шесть тысяч рублей, независимо от очерёдности рождения, – подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В новом размере пособие будет назначаться уже с 1 декабря 2021 года. Документы для его оформления можно подать в органы социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг. Выплата предоставляется независимо от дохода семьи.

Добавим, областное единовременное пособие – одна из мер социальной поддержки семей, предусмотренных нацпроектом «Демография». В рамках нацпроекта помимо областного единовременного пособия южноуральские семьи имеют право на ежемесячную денежную выплату при рождении первенца, ежемесячное пособие на третьего и последующих детей, а также на областной материнский капитал.