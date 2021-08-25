В Кыштыме разыскивают ещё одного мужчину, о котором ничего неизвестно уже полтора года

Вчера, 08:56 Категория: Общество

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Уважаемые жители Кыштыма и близлежащих населённых пунктов! Обратите внимание на живущих рядом людей, особенно кто живёт в частном секторе, садах, возможно среди них вы узнаете СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВИКУЛОВА 1982 года рождения.

Он пропал 22 февраля 2020 года в Кыштыме. У мужчины плохое зрение, он ходил в очках, могут быть тёмные стекла, на верхней губе три операционных шрама, на левой руке отсутствует верхняя фаланга мизинца. На теле есть тату и на внутренней стороне предплечья правой руки тату с надписью «металлика».



Все, кто владеет какой-либо информацией о Сергее Викулове, просьба сообщить по телефонам – 8-908-818-73-27 (Людмила), 8-904-800-43-01 (мама), 8-951-442-17-28 (папа), 8(35130) 7-92-22, дежурная часть полиции – 02, 102.