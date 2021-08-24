Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме продолжаются поиски Павла Большакова, который ушёл из дома два месяца назад

Вчера, 22:49 Категория: Общество
129
0

Напомним, 27 июня в 17 часов из дома на улице Дёмина ушёл и до настоящего времени не вернулся Павел Григорьевич Большаков 08.01.1985 года рождения. 

 

Если кто-то владеет информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 8-932-0-111-777 (поисково-спасательный отряд “Дозор”), в группу https://vk.com/club188989149 или позвонить в дежурную часть полиции - 02,102 или 8-35151-4-46-61.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым поиски Дозор полиция

Похожие публикации:

Кыштымский поисково-спасательный отряд «Дозор» ведёт поиски двоих потерявшихся мужчин

В Кыштыме продолжаются поиски молодого мужчины

В Кыштыме продолжаются поиски пропавших мужчин

В Кыштыме пропали два мужчины

В Кыштыме ведутся поиски пропавшего мужчины

Комментарии:

Добавить