В Кыштыме продолжаются поиски Павла Большакова, который ушёл из дома два месяца назад

Вчера, 22:49 Категория: Общество

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Напомним, 27 июня в 17 часов из дома на улице Дёмина ушёл и до настоящего времени не вернулся Павел Григорьевич Большаков 08.01.1985 года рождения.

Если кто-то владеет информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 8-932-0-111-777 (поисково-спасательный отряд “Дозор”), в группу https://vk.com/club188989149 или позвонить в дежурную часть полиции - 02,102 или 8-35151-4-46-61.