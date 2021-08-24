В Кыштыме проходит акция «Забота»

Вчера, 15:35 Категория: Общество

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Ежегодная волонтёрская акция призвана оказать адресную помощь участникам войны, труженикам тыла, одиноким пенсионерам, ветеранам труда.

Студенты помогут пожилым людям по хозяйству: уберут мусор на придомовых участках в частном секторе, помоют окна и пол, сложат дрова в поленницы, выполнят другую неотложную по дому работу.

Курирует работу волонтёров отдел по делам молодёжи администрации Кыштымского округа.

Если рядом с вами проживает одинокий ветеран, и вы не в силах, по разным причинам, оказать ему помощь по хозяйству – звоните в будние дни в рабочее время по телефону 4-29-13 отдела по делам молодёжи.