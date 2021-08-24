Кыштымцы вырастили 30-килограммовую тыкву

Вчера, 11:23 Категория: Общество

729

0

Из неё хозяйка Юлия Башарина планирует сварить кашу, испечь оладьи и сделать тыквенный нектар с добавлением апельсинов.

По её словам, секрет выращивания тыквы прост: она любит солнце и частый полив. К сожалению, женщина не помнит сорт тыквы и не ожидала, что овощ вырастет таких гигантских размеров. Взвешивали тыкву на напольных весах.

Юлия – многодетная мама, вместе с супругом она воспитывает пятерых детей. Есть ещё одно хобби у Юлии Башариной – изготовление тортов. Если выращивать фрукты и овощи на участке необходимость, то в кондитерское искусство она вкладывает душу.

В одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий» Юлия поделится секретами приготовления блюд из тыквы.