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Кыштымцев предупреждают о новом виде мошенничества - на сей раз проходимцы “играют” на теме ковида

24-08-2021, 23:57 Категория: Общество
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Сегодня управление гражданской защиты Кыштымского городского округа разместило в своей группе ВКонтакте пост такого содержания: “Новый вид телефонного мошенничества. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников. Некто обзванивает людей и просит нажать на телефоне цифру "1" в случае, если гражданин сделал прививку от ковида. Как только вы нажмёте на телефоне "1", телефон блокируется. После этого мошенники взламывают телефон. Возможно, перед тем как попросить вас нажать цифру "1" на телефоне, злоумышленники будут обещать вам бонусы или другую выгоду. Будьте осторожны, когда вам будут поступать подобные звонки, просто прервите разговор. Предупредите своих родных и знакомых”. 

 

В Кыштымском городском округе потенциальных жертв такого рода мошенников достаточно много, ведь вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже более 12 тысяч человек. Будьте бдительны! 
 

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Теги: Кыштым ковид акцинация мошенники

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