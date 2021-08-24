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В Кыштыме единовременную выплату получат более 13 тысяч пенсионеров

Сегодня, 16:22 Категория: Общество
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», согласно которому российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

 

Как сообщается на сайте пресс-службы Кремля, выплата будет произведена в сентябре 2021 года территориальными органами Пенсионного фонда РФ.

 

В Кыштымском городском округе единовременную выплату получат более 13 тысяч пожилых людей.

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Теги: Владимир Путин Кыштым пенсионеры выплаты

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