Санитарный щит «накроет» всю нашу страну и защитит россиян от новых опасных инфекций

Сегодня, 12:45 Категория: Общество

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«Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит». Она будет строиться на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей.

– Для эффективной борьбы с возможными новыми инфекциями нужен единый алгоритм действий всех уровней власти и слаженное взаимодействие всех служб. Если для этого понадобятся необходимые законодательные изменения, мы готовы с правительством их подготовить, – заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Создание «Санитарного щита» будет идти по нескольким направлениям – от обеспечения достаточного запаса средств индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания в максимальное короткое время качественных вакцин. Должна стать доступной быстрая диагностика инфекций для каждого жителя страны в любой её точке. Также необходимо развивать лабораторную сеть: в каждом городе с населением от 100 тысяч человек должна действовать своя лаборатория. При этом «щит» не должен создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан.

Предложение поддержала главный государственный санитарный врач Анна Попова. По её словам, программа «Санитарного щита» будет способствовать укреплению сети государственных лабораторий.

– Должна быть снижена стоимость и скорость получения результатов анализов. Усиление лабораторных мощностей позволит нам расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа. Мы поставили задачу разрабатывать тест-системы на неизвестную инфекцию за четыре дня. Чем быстрее научимся распознавать, тем меньше будет возможностей для распространения инфекции, – подчеркнула Попова.

На следующей неделе начнётся новый учебный год. Образовательный процесс будет организован с учётом требований санитарно-эпидемиологических норм, перевод школьников на онлайн-форматы не предусмотрены. При этом в отношении учеников и педагогов недопустимы ограничения по признаку вакцинирования.

Несмотря на важность продолжения прививочной кампании, принуждения к участию в ней не может быть – также, как дискриминации в отношении непривитых учеников и педагогов, подчеркнула уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова в ходе встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

– Результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас ещё нет, они должны быть представлены широкой общественности, затем решение принимают родители. Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно, – сказала детский омбудсмен.

Координатор партийного проекта «Новая школа» в Челябинской области, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил, что коронавирусные ограничения, конечно, накладывают отпечаток на работу системы образования, но учебный процесс в регионе будет проходить в очном режиме.

– С 2 августа в Челябинской области шла проверка готовности школ к учебному году. Обращали внимание на завершение ремонтов, противопожарную защиту, обеспечение школ учебниками и методическими материалами и, конечно же, на вопросы охраны здоровья. Приёмка завершается, 2468 образовательных организаций региона начнут работу в новом учебному году. На создание безопасных условий обучения направлено более 423 миллионов рублей, – отметил Таскаев.