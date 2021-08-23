Житель Кыштыма выращивал на своём садовом участке запрещённые растения

Вчера, 13:36 Категория: Общество

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В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2021» сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали местного жителя 1978 года рождения. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков.



Установлено, что в одном из садоводческих товариществ округа на садовом участке, принадлежащем ранее судимому задержанному, произрастало 169 кустов конопли – растения рода Cannabis, выращивание которого в России запрещено. Растения имели признаки тщательной культивации: сформированные грядки, полив, прополка и внесение удобрений. Мужчина выращивал наркосодержащие растения для собственного потребления, без цели сбыта.



По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до двух лет.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Сотрудники полиции напоминают: при обнаружении фактов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений или их незаконного культивирования, граждане могут сообщить информацию в ближайший отдел полиции.