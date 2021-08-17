В Кыштыме проходит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2021»

Вчера, 12:35 Категория: Общество

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Оно направлено на выявление незаконных посевов мака, конопли, уничтожение дикорастущих наркотических растений, а также задержание сбытчиков наркотиков.



Полицейские напоминают: в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса РФ, граждане несут уголовную ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.



Если вам известна какая-либо информация о лицах и местах, где занимаются сбытом, употреблением, хранением наркотических средств, где имеются незаконные посевы и очаги произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, а также о других нарушениях в данной сфере, просим сообщить сведения по телефонам полиции Кыштыма: 4-46-61, 02, 102.



Конфиденциальность информации гарантируется.