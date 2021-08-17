Челябинских школьников и студентов ждут дополнительные «Онлайн-каникулы»

Вчера, 10:17 Категория: Общество

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В Челябинске с 19 августа стартуют «Онлайн-каникулы». Школьников и студентов ждет множество конкурсов и яркие призы.

Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России» (РОСВОЛОНТЕР) при поддержке благотворительного фонда «СИНАРА» запускают «Онлайн-каникулы» в Челябинске. Проект поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

– Вы сможете узнать историю нашего региона, посетить наши лучшие учреждения культуры, получить новые знания. Научитесь снимать видео и интересно вести свои личные аккаунты в социальных сетях. Уверен, что все, кто примет участие в «Онлайн-каникулах», получат большое удовольствие, – отметил Алексей Текслер.

«Онлайн-каникулы в Челябинске» — это интерактивный проект для школьников и студентов. Его участникам предлагается выполнять задания, снимать процесс на видео и выкладывать ролики в социальных сетях. Самые активные примут участие в розыгрыше ценных призов и попадут на финальное мероприятие — шоу-награждение, которое пройдет в Челябинске в сентябре этого года.

Организаторы обещают, что все задания не сложные, но интересные и полезные. Например, одним из заданий будет снять на видео свои любимые места в Челябинске.

Участниками «онлайн-каникул» может стать любой подросток старше 12 лет, это совершенно бесплатно, единственное условие — быть подписчиком @mol_chelyabinsk в соцсетях. Победить в проекте несложно, главное – приложить к этому максимум усилий, быть активным и креативным. И, конечно, побороть в себе стеснительность.

– Вот и подходят к концу любимые всеми летние каникулы. Многие ребята провели их с пользой: не только отдохнули, но и научились чему-то новому. «Для того чтобы и дальше учиться, познавать мир, свой регион и наш любимый город, мы создали этот проект, – говорит Яна Лантратова, председатель Общественного совета РОСВОЛОНТЕР. – Онлайн-каникулы в Челябинске» — это еще и хорошая возможность для челябинской молодежи создавать позитивный контент о любимом городе.

Подробные условия и правила проведения размещены на сайте: https://мол.рф/онлайн-каникулы-в-челябинске/.