В Кыштыме открылась новая прямая линия для записи на вакцинацию

Вчера, 16:07 Категория: Общество

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Сразу уточним – она предназначена для родственников и близких маломобильных и немобильных пациентов от 60 лет и старше. Поскольку именно эта возрастная категория людей занимает первое место в группе риска, перед медицинскими учреждениями всей нашей страны стоит задача охватить вакцинацией от коронавируса не менее 80% таких людей.

Это своего рода «семейная телефонная линия», на которую могут позвонить родственники и записать на вакцинацию пожилых маломобильных и немобильных граждан. Если человек способен сам дойти до ближайшего пункта вакцинации, по телефону расскажут, в какое время и в какой день это лучше всего сделать. К маломобильным и немобильным жителям Кыштымского городского округа медицинские бригады готовы выезжать на дом. Для этого достаточно сообщить на прямую линию адрес и время, наиболее удобное для вакцинации.

Прямая линия работает на базе Кыштымской центральной городской больницы имени А. П. Силаева. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов по номеру 8-982-338-96-60.