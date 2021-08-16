В Кыштыме с 20 августа вводится временная схема организации движения пешеходов по улице Садовой

Вчера, 10:51 Категория: Общество

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В связи с проведением строительных работ по установке чугунных ограждений и асфальтирования тротуаров на улице Садовой разработана временная схема движения пешеходов на участке от центра города до парка имени А. С. Пушкина.

С 20 августа движение пешеходов по тротуару на чётной стороне улицы Садовой (от парка усадьбы до парка Пушкина) будет запрещено. Пешеходам следует передвигаться по тротуару на нечётной стороне дороги. После завершения первого этапа работ движение пешеходов будет запрещено уже на нечётной стороне улицы (от площади до третьей школы) и разрешено на чётной стороне. Перейти дорогу можно будет по пешеходному переходу около парка Пушкина и временному пешеходному переходу в районе парка усадьбы «Белый дом», где уже нанесена разметка и до начала работ подрядчик выставит соответствующие дорожные знаки и установит блоки ограждения.