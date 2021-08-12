«74 задачи»: южноуральцы смогут внести свои предложения в народную программу развития региона

Вчера, 15:58 Категория: Общество

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Алексей Текслер поручил депутатам спросить людей, какие проблемы, мысли, идеи, надежды жителей власти необходимо решить и реализовать в ближайшие годы. Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Алексей Текслер обратился к однопартийцам в ходе совещания с партийным активом.

«Единая Россия» сейчас готовит свою предвыборную программу для нового состава Госдумы. Эта работа ведётся и на федеральном уровне, и на региональном. В Челябинской частью программы народных инициатив станет региональная программа «74 задачи». Ее основой станут проблемы, мысли, идеи, надежды, пожелания жителей Челябинской области. «74 задачи» – не набор благих пожеланий, а конкретный план первоочередных действий по обустройству жизни наших земляков», подчеркнул Алексей Текслер.

По поручению Алексея Текслера в каждом муниципалитете Челябинской области депутаты организуют прием, куда со своими проблемами и инициативами сможет обратиться любой человек. Программа, с которой «Единая Россия» идет на выборы, строится на основе просьб, мнений, предложений, высказанных избирателями. Алексей Текслер заметил, что сбор этих наказов – прямая обязанность каждого депутата. Южноуральцы подготовили уже более 120 тысяч наказов и предложений.

Принять участие в формировании народной программы на сайте NP.ER.RU можно двумя способами. Первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Второй способ – направить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и офлайн формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

Алексей Текслер также подчеркнул, что задача партии – создавать условия для того, чтобы все эти активные, неравнодушные люди могли направить свою энергию в партийную работу.

– Политическое лидерство предъявляет высокие требования к репутации, эффективности работы партийцев. Отвечая на запросы людей, мы последние два года ведем работу по созданию нового облика власти. С 2019 года произошло радикальное обновление депутатского корпуса и управленческого состава на областном и муниципальном уровне. В этом году предстоит завершить этот процесс и избрать федеральных парламентариев от Челябинской области. Депутаты Госдумы – это важная часть нашей областной команды, от них во многом зависит привлечение в регион федеральных ресурсов. Также они будут заниматься законотворчеством в интересах граждан страны и региона. Сегодня во власти место только целеустремленным, сильным, преданным области и стране людям. Тем, кто берет на себя ответственность за личный вклад в развитие Южного Урала и всей страны. «Единую Россию» на всех уровнях должны представлять люди, которые смогут оправдать доверие жителей, – обратился к однопартийцам Алексей Текслер.

Лидер южноуральских единороссов подчеркнул, что предвыборная кампания проходит в сложных условиях. Ведь пандемия коронавируса ударила не только по здоровью, но и по благосостоянию людей, экономике страны.

– Для успешной реализации всех наших планов нужно поступательное движение вперед, рост социального и экономического благополучия и, конечно, стабильность политической системы. Обеспечить все это – наша общая командная задача. Вообще, пандемия показала, как важна командная работа. Все жители области в это период продемонстрировали большую сплоченность и готовность помогать друг другу, вместе работать над общими целями, – сказал Алексей Текслер.