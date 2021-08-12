Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

«74 задачи»: южноуральцы смогут внести свои предложения в народную программу развития региона

Вчера, 15:58 Категория: Общество
220
0

Алексей Текслер поручил депутатам спросить людей, какие проблемы, мысли, идеи, надежды жителей власти необходимо решить и реализовать в ближайшие годы. Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Алексей Текслер обратился к однопартийцам в ходе совещания с партийным активом.

 

«Единая Россия» сейчас готовит свою предвыборную программу для нового состава Госдумы. Эта работа ведётся и на федеральном уровне, и на региональном. В Челябинской частью программы народных инициатив станет региональная программа «74 задачи». Ее основой станут проблемы, мысли, идеи, надежды, пожелания жителей Челябинской области. «74 задачи» – не набор благих пожеланий, а конкретный план первоочередных действий по обустройству жизни наших земляков», подчеркнул Алексей Текслер.

 

По поручению Алексея Текслера в каждом муниципалитете Челябинской области депутаты организуют прием, куда со своими проблемами и инициативами сможет обратиться любой человек. Программа, с которой «Единая Россия» идет на выборы, строится на основе просьб, мнений, предложений, высказанных избирателями. Алексей Текслер заметил, что сбор этих наказов – прямая обязанность каждого депутата. Южноуральцы подготовили уже более 120 тысяч наказов и предложений.

 

Принять участие в формировании народной программы на сайте NP.ER.RU можно двумя способами. Первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Второй способ – направить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и офлайн формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

 

Алексей Текслер также подчеркнул, что задача партии – создавать условия для того, чтобы все эти активные, неравнодушные люди могли направить свою энергию в партийную работу.

 

– Политическое лидерство предъявляет высокие требования к репутации, эффективности работы партийцев. Отвечая на запросы людей, мы последние два года ведем работу по созданию нового облика власти. С 2019 года произошло радикальное обновление депутатского корпуса и управленческого состава на областном и муниципальном уровне. В этом году предстоит завершить этот процесс и избрать федеральных парламентариев от Челябинской области. Депутаты Госдумы – это важная часть нашей областной команды, от них во многом зависит привлечение в регион федеральных ресурсов. Также они будут заниматься законотворчеством в интересах граждан страны и региона. Сегодня во власти место только целеустремленным, сильным, преданным области и стране людям. Тем, кто берет на себя ответственность за личный вклад в развитие Южного Урала и всей страны. «Единую Россию» на всех уровнях должны представлять люди, которые смогут оправдать доверие жителей, – обратился к однопартийцам Алексей Текслер.

 

Лидер южноуральских единороссов подчеркнул, что предвыборная кампания проходит в сложных условиях. Ведь пандемия коронавируса ударила не только по здоровью, но и по благосостоянию людей, экономике страны.

 

– Для успешной реализации всех наших планов нужно поступательное движение вперед, рост социального и экономического благополучия и, конечно, стабильность политической системы. Обеспечить все это – наша общая командная задача. Вообще, пандемия показала, как важна командная работа. Все жители области в это период продемонстрировали большую сплоченность и готовность помогать друг другу, вместе работать над общими целями, – сказал Алексей Текслер.

Поделиться публикацией

Теги: Единая Россия народная программа Челябинская область Алексей Текслер

Похожие публикации:

«Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном подключении частных домовладений к газу

Губернатор Алексей Текслер принял участие в заседании рабочей группы по подготовке к президиуму Госсовета по направлению «Энергетика»

Губернатор Алексей Текслер увеличил финансирование промышленной отрасли региона

Алексей Текслер призвал промышленников увеличить зарплаты работникам

Алексей Текслер поручил ускорить формирование земельных участков для многодетных семей

Комментарии:

Добавить