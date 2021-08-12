Автоледи, наделавшая в Кыштыме много шума из-за нарушения правил перевозки детей, раньше служила в правоохранительных органах

Вчера, 13:58 Категория: Общество

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Напомним, огромный общественный резонанс вызвала вчера история молодой женщины, которая перевозила на переднем сидении автомобиля ребёнка. Мало того, что дошкольник лет пяти, со слов очевидца, не был пристёгнут ремнём безопасности, он ещё и наполовину вылез из окна во время движения транспортного средства.

Очевидец опасной езды разместил пост в соцсетях, подтвердив свои слова видео.



Сама же нарушительница, зарегистрированная под аккаунтом Екатерина Елисеева, сначала вступила с кыштымцами в словесную перепалку, а затем удалила все свои комментарии.

Как удалось узнать сегодня сайту «КР», женщина раньше служила в МВД России по городу Озёрску. Ответственная по связям с общественностью этого ведомства сообщила «Кыштымскому рабочему», что Екатерина Елисеева уже продолжительное время не служит в полиции.