В Кыштыме на 92-м году ушла из жизни легендарный педагог Евгения Николаевна Серебрякова

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Об этом сообщили её бывшие коллеги, педагоги Кыштымского городского округа.

Вчера, 12 августа, совету ветеранов управления по делам образования сообщили, что ушла из жизни всеми любимая и уважаемая Евгения Николаевна. Пятого октября ей исполнилось бы 92 года.

До последнего дня она была в строю. Делилась с родными и близкими яркими воспоминаниями из своей долгой жизни, читала стихи, пела песни и частушки. Заботилась о каждом ветеране, поддерживала в трудную минуту.



Среди педагогов города только Евгения Николаевна имеет награду – медаль «За вклад в наследие народов России».

Именно Евгения Николаевна создала музей в школе №5, более 300 экспонатов передала в городской музей. Оказала большое содействие Челябинскому педагогическому институту в сборе материалов об учителях, обучавшихся в институте имени Герцена во время войны, а также кандидату исторических наук Рашиду Хакимову – в издании книги «Неизвестная депортация». Более 30 лет руководила советом ветеранов управления по делам образования.

