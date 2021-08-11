Кыштымский депутат поддержал акцию в помощь детям, а также сделал родной город чуточку чище

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Депутат Собрания депутатов Кыштымского городского округа по одномандатному округу № 12 Виктор Маркин принял участие в акции, которую организовали волонтёры благотворительного движения «Вы не одни».

В преддверии нового учебного года депутат и другие неравнодушные люди собрали канцелярские наборы для детей из многодетных, неполных семей, а также семей из группы риска. В общей сложности участники акции сформировали 17 школьных наборов. Их передали Галина Болотова и Анастасия Кислицына.

– Скоро 1 сентября, уверен, мы сделали хорошее дело, – сказал Виктор Маркин. – Ребятам спасибо за инициативу, будем дальше сотрудничать!

Участие в благотворительной акции – не единственное доброе дело, которое поддержал кыштымский депутат. Буквально вчера он с помощниками провёл очередной рейд по «зачистке» незаконной рекламы на улицах нашего города.

– Сегодня мою команду благодарили пенсионеры, которые устали от этой пёстрой и навязчивой рекламы кредитов для них, – написал на своей страничке ВКонтакте Виктор Маркин. – Передам все собранные материалы в комиссию для административного реагирования.