В Кыштыме уживаются разные национальные культуры и традиции

Вчера, 15:11 Категория: Общество

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Сакинат Раджабова переехала в наш город из солнечного Дагестана – самого многонационального региона России. В нём проживает более 60 народностей, в том числе аварцы – коренной народ республики Дагестан. В Кыштыме у неё семья: муж Рамазан и двое сыновей. После выхода из декретного отпуска она планирует работать педагогом-психологом.

В семье Сакинат воспитывалось четверо детей. Мама совмещала домашнее хозяйство и воспитание детей с работой в местном доме культуре, папа – трудился там же директором. Большой приусадебный участок благодарно отзывался на семейное трудолюбие и заботу: щедро плодоносили апельсиновое дерево, нектарины, гранаты, яблони разных сортов, и даже финик.

Для аварцев характерен культ еды, семьи и гостеприимства. Они очень любят блюда из мяса. Популярное блюдо дагестанской кухни курзе готовят, правда, не только с мясом, но и с картофелем и творогом. У аварцев принято угощать друг друга, выручать продуктами: если у сельчанина нет молока, ему обязательно принесут соседи. Причём не один-два раза, а на постоянной основе. Односельчане могут даже привести домой незнакомого человека, который заехал к соседям: накормить, напоить и даже постирать одежду. Гость в доме – святой человек. Если же случается беда, то помогают всем селом. И также все вместе радуются чужому счастью: свадьбам, юбилеям, рождению детей.

– Создание большой и крепкой семьи у нас в приоритете, – рассказывает Сакинат. – Дагестанец лучше сыграет пышную свадьбу своим детям, чем поедет отдыхать на море. Мои земляки вылезут из кожи вон, чтобы построить большой и красивый дом, роскошно обставить его, чтобы у молодой семьи была возможность не думать о крыше над головой, а жить дружно и счастливо, рожать и воспитывать детей.

К семейной жизни девушку готовят заранее. Как правило, подруги невесты, которые помогают ей собираться на свадьбу, должны быть замужем: они наравне с родственниками объясняют новобрачной азы семейной жизни.

Браки стараются заключать между односельчанами, если же не получилось, то с представителями одной национальности. Если между молодыми возникает конфликт, то родители имеют право вмешаться и уладить его. Развод считается большим позором. Наша героиня считает это правильным: «лучше разгладить семейные отношения, чем развалить семью». При разладе семьи на семейном совете решают, с кем остаются дети. Раньше, согласно исламским канонам, если женщина ещё раз выходила замуж, детей отдавали отцу.

Согласно традиции, если женщина выходит на работу после свадьбы, все деньги, что она заработает, она может потратить по собственному усмотрению. Например, на красивую посуду в дом или украшения или покупки детям. А вот главные расходы – на питание и одежду – несёт мужчина.

Переехав вместе с мужем в наш город, Сакинат была удивлена размером наших частных домов, по сравнению с Дагестаном они казались ей крошечными. В Кыштыме она отдаёт предпочтение блюдам национальной кухни. На завтрак обычно варит кашу: кукурузную, из бобовых, на обед готовит чуду с творогом и картофелем, суп с сушёным мясом, шурпу. Лепёшки хозяйка печёт сама. Молодая женщина признаётся, что из местной кухни ей пришёлся по вкусу борщ.

Сакинат очень скучает по своей большой семье и подругам, но приехать к ней без сопровождения мужа или брата, согласно исламским традициям, они не могут. Как не могут и навестить Сакинат, когда она одна – дома обязательно должен быть Рамазан.

Разумеется, ей было нелегко обосноваться на Урале, привыкнуть к общению с людьми другой культуры и вероисповедания. Но на Кавказе девушек воспитывают так, что её место там, где её муж, и ко многому можно приспособиться, лишь бы семья была опорой, а дом – полной чашей.