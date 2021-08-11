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Кыштымцев приглашают к участию в областном фестивале

Вчера, 14:44 Категория: Общество
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Большой фестиваль волонтёров Южного Урала состоится 18 сентября в Челябинске на пешеходной части улицы Кирова.

 

Его инициатором выступает ассоциация волонтёров Южного Урала во главе с директором – нашей землячкой Ксенией Прямковой. Кыштымские студенты вместе с руководителем волонтёрского центра «Горячие сердца» Валентиной Щегловой состоят в этой организации и участвуют в акциях.

 

Ксения Прямкова написала заявку в Фонд президентских грантов на проведение фестиваля и получила одобрение и денежные средства. На фестивале будет 12 площадок с направлениями волонтёрской деятельности, брифинг с представителями власти, лекторий и развлечения.

 

За пройденные этапы будет выдаваться стикеры, которые можно обменять на призы, подарки или мерчи (футболки или толстовки с символикой). Также запланировано дефиле волонтёров, участников различных турниров и чемпионатов. Одним из гостей будет руководитель «УЕФА ЕВРО-2020» Александр Максимов.

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Теги: Челябинская область волонтёры Кыштым

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