В Челябинской области продолжают действовать ограничения при посещении спортивных мероприятий

Вчера, 12:50 Категория: Общество

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В условиях риска распространения коронавирусной инфекции продолжают действовать масочный режим и ограничения по заполняемости спортивных площадок. На сегодняшний день количество участников не должно превышать 500 человек.

Согласно регламенту проведения спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 организаторы соревнований обязаны проводить учет температурного режима – измерять зрителям при посещении мероприятия температуру тела посредством бесконтактных термометров. Кроме того, все участники и гости мероприятия должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (для спортсменов и спортивных деятелей исключения составляют периоды соревновательной и тренировочной деятельности). На объектах спорта и в местах проведения мероприятий у посетителей должны быть возможность обработать руки кожным антисептиком.

Заполняемость трибун на спортивных соревнованиях продолжает зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом в регионе на текущий момент. При замедлении темпов прироста заболевших коронавирусом за неделю и уменьшении коэффициента распространения коронавирусной инфекции по предписанию Роспотребнадзора количество зрителей на трибунах может быть увеличено. Также все мероприятия проводятся только с согласования оперативного штаба правительства Челябинской области.